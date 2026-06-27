Взятие Новоскелеватого позволило ВС РФ закрепиться на западном берегу Гайчура. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что освобождение населенного пункта осуществили штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток». В ходе боев в районе Новоскелеватого было уничтожено до взвода живой силы противника. Также ВСУ лишились 5 боевых бронированных машин, автомобильной и мототехники, 6 НРТК, а также 16 гексакоптеров типа «Баба-Яга».

В результате закрепления бойцов группировки «Восток» на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создаёт условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области.