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В Венесуэле число погибших после землетрясений достигло 235

Пропавшими без вести числятся 157 человек.
Владимир Рубанов 26-06-2026 07:37
© Фото: Stringer, dpa, Global Look Press

Количество жертв мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 235 человек, пишет RT. Более 4 300 пострадавших получили помощь, сообщил глава Минздрава страны.

Карлос Альварадо заявил, что 235 человек погибли сразу или были в критическом состоянии при поступлении в больницы. По словам министра, большинство пострадавших, которым оказана помощь, получили незначительные травмы.

До этого председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявлял о 188 жертвах землетрясений. Пропавшими без вести числятся 157 человек. При этом, по данным СМИ, неизвестно местонахождение более 14 тысяч человек.

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня. Это сильнейшие землетрясения в стране за более чем 100 лет. Наибольший ущерб был нанесен прибрежному городу Ла-Гуайра, где рухнули десятки зданий. Власти направили дополнительные спасательные отряды и тяжелую технику, а также выделили $200 млн на восстановление.

По данным Геологической службы США, вероятность гибели от 10 тысяч до 100 тысяч человек составляет 44%. В стране введен режим чрезвычайного положения. Ассоциация туроператоров России заявила, что информации о пострадавших российских туристах пока нет.

#венесуэла #землетрясение #минздрав #каракас
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