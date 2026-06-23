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Иран согласился создать канал связи по судоходству в Ормузском проливе

Канал связи будет установлен, чтобы избежать конфликтов на стратегическом водном пути.
Анастасия Митина 23-06-2026 00:25
© Фото: Ahmad Halabisaz, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Тегеран согласен установить канал связи по вопросу прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который является главой иранской делегации в диалоге с США.

«Галибаф заявил, что Тегеран согласился установить канал связи, касающийся прохода судов в Ормузском проливе, чтобы избежать конфликтов и инцидентов на стратегическом водном пути», - передает агентство Reuters со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства после переговоров Соединенных Штатов и Ирана в Швейцарии. По его словам, 21 июня через этот водный путь прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Швейцарии продолжаются технические переговоры между США и Ираном в ближайшие дни и недели. До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что делегация во главе с Галибафом завершила переговоры в Швейцарии, которые продлились 18 часов, и вернулась в Тегеран.

#сша #Дональд Трамп #Иран #Ормузский пролив
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