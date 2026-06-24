Трамп: Иран заверил, что не взимает плату за проход Ормузского пролива

Тегеран сообщил Вашингтону о том, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Вопреки тревожным фейковым новостям Иран проинформировал США, что никаких пошлин, никакой платы за страховку и иных каких-либо поборов не берут и не получают с судов, идущих через Ормузский пролив», - говорится в публикации.

Трамп добавил, что если эта информация неверна и Иран продолжает брать пошлины, то переговоры сразу же закончатся. Он также заверил, что США пока что не платили Исламской Республике никаких денежных сумм и не передавали средства из ранее замороженных иранских активов.

Президент США отметил, что часть этих средств будет разблокирована. На нее американские фермеры и скотоводы будут закупать пшеницу, кукурузу и соевые бобы. По словам Трампа, Иран крайне нуждается в продовольствии и закуплено оно будет исключительно внутри США.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде» выразил мнение, что если между Ираном и США будет заключено перемирие, то даже в этом случае исход будет таков: либо переговоры все так же будут продолжаться, либо они прервутся и конфликт возобновится. Американцы не отступят, а Иран не откажется от главного требования - обогащения урана, поскольку это единственная гарантия существования Исламской Республики в будущем. По мнению Джабарова, самая большая проблема еще впереди и блокировка Ормузского пролива - это только начало.

До этого глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских активов на первом этапе, Иран потратит их на базовые товары. Хеммати отметил, что Иран намерен использовать разблокированные средства для импорта базовых товаров и лекарств. Он уточнил, что Тегеран ежегодно тратит от 10 до 12 миллиардов долларов, а в полном пересчете порядка 15 миллиардов на импорт товаров первой необходимости.