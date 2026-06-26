Лантратова поделилась деталями обмена военнопленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова поблагодарила Минобороны России и все спецслужбы, участвующие в процессе обмена пленными военнослужащими. Она сделала это в ходе разговора с корреспондентом «Звезды» Андреем Вакулой.

Лантратова отметила, что сам процесс весьма непрост. Но на данный момент по нему удалось выстроить хороший канал коммуникации.

«У нас есть взаимопонимание - мощно и оперативно отрабатываем обращения друг к другу», - рассказала уполномоченный по права человека.

Она отметила важность найденного взаимопонимания для гуманитарного канала. По словам Лантратовой, уполномоченные по правам человека разных стран должны взаимодействовать независимо от любых внешних факторов.

«И спасибо Белоруссии за то, что их комиссия по правам человека оказывает нам организационную помощь. Здесь ребята могут поесть, им раздаются посылки, могут переодеться, здесь же есть комната для переговоров», - отметила Лантратова.

Она выразила особую благодарность Минобороны России. Лантратова поблагодарила все спецслужбы, которые участвуют в процессе обмена. И отметила, что все они действуют сообща.

«Если бы не было этого канала коммуникации, было бы очень сложно. Но я хочу сказать, что с нашей стороны абсолютно налаженная работа. Я благодарна Министерству обороны за такую оперативность», - подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Ранее корреспондент «Звезды» показал видео с российскими военнослужащими, которые вернулись из плена. Обмен состоялся сегодня, 26 июня, по формуле «160 на 160». Взамен российских военнослужащих украинская сторона получила 160 военнопленных из ВСУ.

В данный момент наши военные находятся на территории Белоруссии. После того как им окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь, бойцов доставят в Россию. Это будет сделано для дальнейшего лечения, а также реабилитации в медучреждениях российского оборонного ведомства.