Землетрясение в Венесуэле: сколько людей удалось спасти из-под обломков

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589 человек. Данные постоянно обновляются.

После страшной катастрофы в Венесуэле происходит чудо одним за другим на вторые сутки. Одного младенца спасли целым и невредимым, другой ребенок появился на свет прямо посреди завалов: и мать и дитя выжили.

На местах пока еще сохраняется нехватка тяжелой техники. Большинство поисково-спасательных работ проходят фактически в ручную.

«Когда началось землетрясение, было так тяжело. Я изо всех сил вцепилась в дверь, так сильно, что сломала палец. Я крепко, очень крепко держалась за нее, пока не обрушились все этажи. А потом я увидела руку и схватила ее. Моей подруги больше не было. У меня не было возможности поплакать, и до сих пор нет», - рассказала жительница Грасиэла Мора.

Два мощных подземных толчка за сутки в 7.5 баллов. Разрушены десятки кварталов в Каракасе и Ла Гуайре. Больницы переполнены, врачей на всех не хватает, но они продолжают даже в неравном соотношении работать нон-стоп.

«К сожалению, у нас 589 погибших и 2980 раненых. Однако нам также удалось спасти десятки людей. На данный момент также произошло 214 афтершоков», - поделилась исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Частично разрушены здания в прибрежной зоне. Повреждены взлетные полосы международного аэропорта Симона Боливара, работа авиации временно ограничена. В отдельных районах зафиксированы перебои в электроснабжении.

«Той ночью мне удалось самому выбраться из-под обломков, но в какой-то момент я чувствовал что вот-вот умру. Меня отвезли в больницу и спасли, но мои родные еще не знают, что я жив, скорее всего, они беспокоятся и ищут меня», - рассказал пострадавший мужчина.

Не всем удается выбраться самостоятельно. В объективы камер то и дело попадаются люди, которые застряли в руинах собственного дома и подают сигналы бедствия, и это тоже помогает оперативно обнаружить пострадавших.

Оперативно запустили сайт о без вести пропавших людях: к этому часу таких более 50 тысяч и ниже собраны имена, фотографии тех, кого ищут родственники. Часть районов для поисково-спасательных работ по прежнему остается недоступной.

«Там еще много людей под завалами осталось. Я искала спасателей, чтобы привести их к тем домам, но никого не нашла, кто бы смог нам помочь», - рассказала девушка.

Международное сообщество направляет в Венесуэлу корабли и самолеты со специалистами и гуманитарной помощью: из США, стран Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Ученые-сейсмологи предупреждают о длительных афтершоках - от нескольких недель до нескольких месяцев, однако вероятность новых сильных толчков сведена к минимуму. Впереди у страны самые тяжелые дни. Буквально все объединились для спасения жизней.