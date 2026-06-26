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Российских штангистов допустили на соревнования с флагом и гимном

Международная федерация тяжелой атлетики стала 10-й международной спорторганизацией, снявшей ограничения с наших спортсменов.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 18:32
© Фото: Telegram/Degtyarev_Info

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сняла ограничения по участию российских спортсменов в турнирах под своей эгидой во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в своем официальном Telegram-канале.

«Без каких-либо ограничений - в составе национальной сборной, под флагом и с гимном России», - говорится в публикации.

Дегтярев поблагодарил исполком IWF за последовательное отстаивание интересов всех спортсменов независимо от национальной принадлежности. По его словам, президент федерации тяжелой атлетики Мохамед Джалуд является истинным приверженцем Олимпийской хартии. Дегтярев добавил, что убедился в этом лично в ходе встреч с Джалудом на международных спортивных площадках.

Уточняется, что IWF стала 10-й международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, снявшей все ограничения с российских спортсменов. С начала текущего года на 24 международных соревнованиях с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов. Дегтярев отметил, что под собственным флагом наши атлеты завоевали 310 медалей, из которых 148 - золотых.

По словам Дегтярева, решение в пользу наших тяжелоатлетов стало следствием новой кадровой политики. При поддержке Минспорта в прошлому году Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) возглавил Александр Винокуров. Взаимодействуя с Олимпийским комитетом России, федерация вела активную международную работу. Были привлечены новые партнеры и спонсоры, начаты программы поддержки спортсменов и тренеров. Введены гранты для тренеров, которые занимаются с детьми младше 9 лет.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал «Звезде», что в международном спорте наметилась позитивная тенденция по снятию санкций с российских спортсменов. Допуск футболистов младше 15 лет к ЧМ-2026, по его словам, стал позитивным шагом со стороны ФИФА, но одновременно и вызовом для тренеров и команд. Колосков подчеркнул важность участия в чемпионате с флагом и гимном, чтобы наши спортсмены и болельщики почувствовали серьезность намерений ФИФА и дальше продолжать снятие санкций.

#Спорт #михаил дегтярев #тяжелая атлетика #Федерация тяжелой атлетики России #штангисты #министр спорта #флаг и гимн
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