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Регионы России получили возможность запрещать продажу вейпов

Все субъекты России получат право вводить запрет на своих территориях с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 17:22
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские регионы получили право запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, все субъекты России имеют право с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Отмечается, что регионы, установившие такой запрет, обязаны проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство, в свою очередь, должно разместить перечень таких субъектов на своем сайте. Известно, что в регионах, где электронные сигареты не запретят, будет действовать общее регулирование.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре со «Звездой» отметил, что торговля никотинсодержащими товарами до недавнего времени представляла собой «серый бизнес», теперь у регионов появится возможность сделать его более прозрачным. А это, в свою очередь, не может не отразиться на здоровье граждан. Леонов напомнил, что до недавнего момента эта деятельность никак не лицензировалась. По его словам, фактически любой гражданин мог открыть ИП, торговую точку, ларек - и спокойно торговать никотинсодержащей продукцией.

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