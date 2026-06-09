Депутат Леонов: запрет на вейпы в регионах разрушит «серый бизнес»

Торговля никотинсодержащими товарами до недавнего времени представляла собой «серый бизнес», теперь у регионов появится возможность сделать его более прозрачным. А это, в свою очередь, не может не отразиться на здоровье граждан. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя новый закон, позволяющий регионам России с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов.

Депутат подчеркнул, что это очень важное решение, к которому Госдума шла много лет, последовательно предлагая те или иные инициативы, в том числе принимая их законодательно. Леонов напомнил, что все началось с ограничений на продажу вейпов лицам до 18 лет.

«Ввели очень жесткие наказания, административные, вплоть до уголовного. Далее было ограничение продажи вейпов в плане выкладки, дистанционной торговли. Она тоже сейчас запрещена... Следующий этап - это лицензирование деятельности по продаже, оптовой либо розничной, никотинсодержащей продукции», - объяснил парламентарий.

Леонов напомнил, что до недавнего момента эта деятельность никак не лицензировалась. По его словам, фактически любой гражданин мог открыть ИП, торговую точку, ларек - и спокойно торговать никотинсодержащей продукцией.

«Контролирующего органа у этого сегмента бизнеса не было, поэтому было очень много контрафакта, очень много нарушений. И в том числе по выкладке и по торговле поштучно - она запрещена тоже. И по торговле несовершеннолетним. Несмотря на то что законы суровые, но очень сложно контролировать этот процесс», - сказал Леонов.

Он добавил, что лицензирование оказалось самым удачным решением. Как пояснил депутат, специальный лицензионный орган будет контролировать саму точку продажи. Перед выдачей лицензии будут проверять, к примеру, расстояние от торговой точки до школы. Регионы будут сами устанавливать это расстояние и то, каким образом должен быть организован процесс торговли, как будет организована выкладка товара.

«Более того, этот орган будет контролировать работу этой точки. И в случае нарушений законодательства - два и более нарушения в год - это отзыв лицензии. Соответственно, уже так просто и свободно они чувствовать себя не будут», - отметил Леонов.

Депутат объяснил, что таким образом регионы смогут контролировать вот этот фактически «серый бизнес» . По словам Леонова, это вопрос заботы о здоровье - у глав регионов есть определенные целевые показатели по продолжительности жизни населения. Жесткий контроль, как считает собеседник канала, поможет сделать рынок более «белым», более прозрачным.

«Мы таким образом ограничиваем эту продажу и оберегаем наших детей, наше будущее от этой заразы», - заключил Леонов.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий регионам России с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Соответствующая поправка была принята в рамках второго чтения законопроекта о введении лицензий на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукции. Отмечается, что регионы, установившие такой запрет, обязаны проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство, в свою очередь, должно разместить перечень таких субъектов на своем сайте. Известно, что в регионах, где электронные сигареты не запретят, будет действовать общее регулирование.