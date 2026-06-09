ГД приняла закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий регионам России с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Соответствующая поправка была принята в рамках второго чтения законопроекта о введении лицензий на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукции.

Таким образом, все субъекты России имеют право с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Отмечается, что регионы, установившие такой запрет, обязаны проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство, в свою очередь, должно разместить перечень таких субъектов на своем сайте. Известно, что в регионах, где электронные сигареты не запретят, будет действовать общее регулирование.

Мера вводится в качестве эксперимента, чтобы оценить эффективность такого запрета. Сам закон, куда войдут и другие изменения в сфере оборота табачной продукции, вступит в силу 1 октября 2026 года.

Напомним, в апреле этого года в Вологодской области закрыли все «наливайки» и вейп-шопы. Так, в регионе больше не работают 610 алкомаркетов, 125 заведений, торгующих алкогольными напитками, и 316 вейп-шопов.