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Три ФАБ-1500 разнесли пункты временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

Авиаудар в районе Николаевки на территории ДНР нанесли ВКС России.
26-06-2026 16:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВКС России разнесли три пункта временной дислокации украинских боевиков. Об этом сообщили в МО РФ. 

Уточняется, что удар наносили тремя авиабомбами ФАБ-1500. Все бомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. Как отметили в Минобороны России, все три бомбы сбросил один экипаж. 

Боевики из состава 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ засели на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка Донецкой Народной Республики. Российское оборонное ведомство заявило о трех прямых попаданиях.

Ранее сообщалось, что российские летчики ликвидировали украинских морпехов фугасными авиабомбами. В тот раз удар наносился в районе населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #Николаевка #ФАБ-1500 #Славянская ТЭС
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