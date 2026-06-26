Три ФАБ-1500 разнесли пункты временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

ВКС России разнесли три пункта временной дислокации украинских боевиков. Об этом сообщили в МО РФ.

Уточняется, что удар наносили тремя авиабомбами ФАБ-1500. Все бомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. Как отметили в Минобороны России, все три бомбы сбросил один экипаж.

Боевики из состава 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ засели на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка Донецкой Народной Республики. Российское оборонное ведомство заявило о трех прямых попаданиях.

Ранее сообщалось, что российские летчики ликвидировали украинских морпехов фугасными авиабомбами. В тот раз удар наносился в районе населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.