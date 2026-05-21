В Москве побит температурный рекорд прошлого десятилетия

На ВДНХ в Москве повторился температурный рекорд, державшийся с 2014 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, последний раз настолько жаркая погода 21 мая наблюдалась в столице более 10 лет назад. Столбики термометров показали сегодня 29,2 градуса Цельсия.

«На ВДНХ +29,2. В Москве к 14.00 повторен рекорд жары 2014 года», - объявил синоптик.

Отмечается, что воздух в российской столице может прогреться еще сильнее - метеорологи предсказывают до 31 градуса тепла.

Ранее синоптики пообещали новые температурные рекорды, которые будут зафиксированы в Москве до конца недели. Температура воздуха будет на 8-9 градусов выше климатической нормы.