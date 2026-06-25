Артиллеристы и расчеты дронов «Южной» группировки войск уничтожили вражеские укрытия в Константиновке. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство отмечает, что подразделения артиллерии и расчеты войск беспилотных систем продолжают оказывать огневую поддержку наступающим штурмовым группам. Они уничтожают живую силу противника и не позволяют боевикам ВСУ выйти из окружения в Константиновке.

Отмечается, что операторы БПЛА обнаружили разрозненные мелкие группы украинских боевиков в ходе воздушной разведки. Враг в это время отступал от Константиновки. Пытаясь избежать своего поражения и встречи с нашими бойцами, противник спрятался в жилой застройке. Такие здания боевики используют в качестве временных укрытий.

После подтверждения целей и уточнения координат информацию оперативно передали артиллеристам и операторам FPV-дронов. Они, получив указание, распределили цели и нанесли серию высокоточных ударов по выявленным укрытиям.

В результате огневого поражения живая сила противника была уничтожена в местах укрытия. Кадры объективного контроля, опубликованные Министерством обороны Российской Федерации, подтверждают эффективность работы и успешное поражение выявленных целей.

Накануне командир роты 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Белиар завил, что враг высунуться боится. В боях за Константиновку российские мотострелки не оставляют противнику шансов закрепиться и организовать оборону.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.