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NYT: Рютте провел Трампу «урок политологии» в Белом доме

Генсек НАТО показал американскому лидеру документы, из которых следует, что за два года дополнительные расходы стран альянса превысили $250 млрд.
Сергей Дьячкин 25-06-2026 14:45
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте пытается убедить президента США Дональда Трампа сохранить Североатлантический альянс, в связи с чем провел «урок политологии». Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что, когда Трамп начал перечислять свои претензии к союзникам, Рютте использовал графики и статистику, чтобы продемонстрировать рост оборонных расходов Европы и снизить градус недовольства хозяина Белого дома. Генсек альянса показал документы, из которых следует, что за последние два года дополнительные расходы стран НАТО превысили 250 миллиардов долларов.

Рютте провел параллель с эпохой 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, который был также первым главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе. Он заявил, что именно из-за давления Трампа европейцы начали «выравнивать» свои расходы с американскими.

Когда президент США вновь выразил недовольство низкими темпами инвестиций и нежеланием ряда стран НАТО поддерживать операции против Ирана, генсек заявил, что «немного не согласен». Он добавил, что, вопреки отдельным разочарованиям, союзники в целом «были на высоте».

Президент США провел закрытую встречу с генеральным секретарем НАТО в Овальном кабинете Белого дома 24 июня. Отмечалось, что встреча прошла без представителей СМИ. Ранее на подобные мероприятия администрация Трампа приглашала журналистов. Предполагалось, что визит Рютте призван снизить уровень трансатлантической напряженности перед июльским саммитом альянса в Анкаре.

Сообщалось, что в ходе встречи Трамп заявлял, что союзники по НАТО подвели Вашингтон. Страны альянса не предложили помощь, хотя в ней и не было острой необходимости, но сам факт молчания оказался симптоматичным, полагает американский лидер. Трамп выразил разочарование действиями властей Великобритании, Германии, Франции и Испании. Отказ Мадрида предоставить свои военные базы для авиации США он назвал кошмаром.

#в стране и мире #НАТО #сша #Дональд Трамп #Белый дом #встреча #Марк Рютте
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