Новиков: Ножкин не воевал, но стал своим для фронтовиков благодаря песням

Михаил Ножкин был одним из самых активных людей в общественном руководстве движения «Бессмертный полк», рассказал «Звезде» начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, благодаря инициативе Ножкина, Василия Ланового и Александра Михайлова на канале «Россия» ежегодно проходит концерт «Спасибо за верность, потомки», который объединяет всех активистов движения «Бессмертный полк».

«И Николай Иванович всегда выступал, всегда собирал вокруг себя неравнодушных людей именно по сохранению исторической памяти. Он сам не участвовал в войне, но он создал такое количество произведений, в том числе гимн "Бессмертного полка", благодаря которым фронтовики воспринимали его как своего, как человека, который с ними разделяет одни ценности, понимает, о чем он говорит, о чем он пишет и что исполняет. Конечно, для людей, которые любили его стихи и песни, его как автора-исполнителя, это большая потеря», - сказал Новиков.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным проходит в четверг в Нижнем храме храма Христа Спасителя. После нее тело актера кремируют, а прах захоронят на Ваганьковском кладбище.

Михаил Ножкин скончался 22 июня в возрасте 89 лет. Зрители помнят его по ролям в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента» и «Юность Петра». Кроме того, он был известен как автор песен для кино, таких как «Золотые рога» и «Финист - Ясный сокол». Ножкин также написал гимн «Бессмертного полка» и занимал должность в Центральном штабе движения. Его песни «Последний бой» и «Под городом Ржевом» стали популярными.