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Путин выразил соболезнования родным Михаила Ножкина

Прощание с народным артистом РСФСР пройдет 25 июня в храме Христа Спасителя.
Сергей Дьячкин 23-06-2026 18:58
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине», - говорится в обращении главы государства.
 

Пресс-служба Союза кинематографистов РФ сообщила, что прощание с артистом пройдет 25 июня в храме Христа Спасителя. Церемония начнется в 10.30.

Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. Он был хорошо знаком зрителям по ярким ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение». Артист умер из-за продолжительной болезни. В Союзе кинематографистов отметили, что коллеги назвали глубоко символичным то, что его земной путь завершился именно в День памяти и скорби - в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады в 1961 году. В кино начал сниматься с 1967 года, дебютировав в музыкальном фильме «На два часа раньше».

Ножкин был не только актером, но и автором текстов песен к кинофильмам «Золотые рога», «Финист - Ясный сокол» и др. Был соавтором песни «Последняя электричка». Он написал гимн «Бессмертного полка» и был членом Центрального штаба движения. Его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали народными.

В 1974 году Ножкин был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1980 году - народного артиста РСФСР. Он был лауреатом Государственной премии РСФСР. В 2007 году награжден орденом Почета, в 2011 году - орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2022 году - орденом Александра Невского.

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