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Прощание с актером Ножкиным пройдет 25 июня в храме Христа Спасителя

Начало церемонии запланировано на 10:30, после ее завершения тело актера кремируют и захоронят прах на Ваганьковском кладбище.
Ян Брацкий 25-06-2026 01:08
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным состоится сегодня, 25 июня, в Нижнем храме храма Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Отдать дань памяти знаменитому артисту можно будет с 10:30. На это время запланировано начало церемонии. После ее завершения тело актера кремируют, захоронение праха пройдет на Ваганьковском кладбище.

Михаил Ножкин ушел из жизни 22 июня. Ему было 89 лет. Зрители помнят его по известным кинолентам «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Юность Петра» и многим другим. Ножкин не только блистал на большом экране, но и прославился, как исполнитель песен к кинофильмам «Золотые рога», «Финист - ясный сокол». Он написал гимн «Бессмертного полка» и был членом Центрального штаба движения. Его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом» стали народными.

Ране президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ножкина. Глава государства отметил, что из жизни ушел талантливый и преданный избранному делу человек. В его стихотворных строках гордость за подвиг поколения победителей и безграничная любовь к Родине, уточнил глава государства.

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