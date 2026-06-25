Суперкомпьютер Opta назвал Аргентину новым главным фаворитом ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta считает сборную Аргентины новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения второго тура группового этапа. Такие данные приводит сайт статистического сервиса. В минувший понедельник «альбиселесте» обыграли сборную Австрии со счетом 2:0 и гарантировали себе выход в плей-офф турнира досрочно. Компьютер оценивает шансы Месси и компании на триумф в 15,46%.

После первого тура группового этапа фаворитом считалась команда Франции. Трехцветные также уверенно разобрались с соперниками из Ирака и квалифицировались в следующую стадию мундиаля. Сейчас подопечные Дидье Дешама занимают второе место в рейтинге суперкомпьютера. Их шансы на победу в финале он оценивает в 15,06%.

Замыкает тройку претендентов на кубок мира 2026 года сборная Испании. Действующие чемпионы Европы добавят в свой актив титул мировых чемпионов с вероятностью в 12,48%. В выходные они камня на камне не оставили от сборной Саудовской Аравии, пишет 360.ru.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит сразу в трех странах: Мексике, США и Канаде. За победу борются 48 национальных команд - впервые такое большое количество. Турнир завершится 19 июля. Ранее стало известно, что кубок мира победителям вручат глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп.