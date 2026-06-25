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Суперкомпьютер Opta назвал Аргентину новым главным фаворитом ЧМ-2026

Второе и третье места соответственно в списке фаворитов заняли сборные Франции и Испании.
Ян Брацкий 25-06-2026 04:38
© Фото: Tom Weller dpa Global Look Press

Суперкомпьютер Opta считает сборную Аргентины новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения второго тура группового этапа. Такие данные приводит сайт статистического сервиса. В минувший понедельник «альбиселесте» обыграли сборную Австрии со счетом 2:0 и гарантировали себе выход в плей-офф турнира досрочно. Компьютер оценивает шансы Месси и компании на триумф в 15,46%.

После первого тура группового этапа фаворитом считалась команда Франции. Трехцветные также уверенно разобрались с соперниками из Ирака и квалифицировались в следующую стадию мундиаля. Сейчас подопечные Дидье Дешама занимают второе место в рейтинге суперкомпьютера. Их шансы на победу в финале он оценивает в 15,06%.

Замыкает тройку претендентов на кубок мира 2026 года сборная Испании. Действующие чемпионы Европы добавят в свой актив титул мировых чемпионов с вероятностью в 12,48%. В выходные они камня на камне не оставили от сборной Саудовской Аравии, пишет 360.ru.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит сразу в трех странах: Мексике, США и Канаде. За победу борются 48 национальных команд - впервые такое большое количество. Турнир завершится 19 июля. Ранее стало известно, что кубок мира победителям вручат глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп.

#Спорт #Франция #Футбол #испания #Аргентина #FIFA #суперкомпьютер
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