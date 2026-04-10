Politico: встреча Трампа с Рютте превратилась в поток оскорблений

Встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте превратилась в сплошной поток оскорблений в адрес главы Североатлантического альянса. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Беседа превратилась в непрерывный поток оскорблений. Трамп, похоже, угрожал сделать практически все что угодно», - цитирует издание.

По словам источников, все пошло не так. Трамп разочарован отказом Европы участвовать в операции против Ирана и не уверен, что страны НАТО окажут содействие США, если это понадобится в будущем. Рютте, в свою очередь, отметил, что почувствовал огорчение президента США в отношении альянса.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению президента, не оказали нужного содействия США и Израилю во время войны с Ираном.

Марк Рютте позже заявил, что понимает недовольство главы Белого дома странами Североатлантического альянса на фоне конфликта на Ближнем Востоке.