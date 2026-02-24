В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера открестились от информации о существующих планах по передаче военных ядерных технологий Украине.

Это заявление прозвучало в ответ на доклад Службы внешней разведки России. Согласно информации СВР, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией. В связи с этим, по данным разведки, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия или так называемой «грязной бомбы», а также средств его доставки.

Речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. При этом усилия западных стран сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев. Германия, по сведениям СВР, благоразумно отказалась участвовать в этой опасной авантюре.

В Кремле назвали намерения Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие является вопиющим нарушением международного права.