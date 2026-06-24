Путин подчеркнул улучшения импортозамещенного «Суперджета»

Российские пилоты отмечают, что импортозамещенный самолет «Суперджет» (SJ-100) лучше по качеству, чем созданные вместе с международными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в Жуковском.

«Отечественные суда по своим качеству, надежности, техническим параметрам должны конкурировать и не только конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными», - подчеркнул Путин.

Президент назвал это очень амбициозной задачей, которая стоит перед российскими производителями. Как отметил российский лидер, у нашей страны есть заделы на перспективные модели. В том числе, речь идет о среднемагистральном МС-21, с собственным двигателем. Также Путин отметил ближнемагистральный новый «Суперджет».

«Мне сейчас пилоты говорят, улучшили, не просто воспроизвели то, что с партнерами было сделано, а улучшили характеристики», - добавил президент.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались «Суперджеты», созданные в международной кооперации. Из-за западных санкций проект остановили. Импортозамещенный «Суперджет» выполнил более 80% сертификационных полетов. Об этом рассказывал на ПМЭФ-2026 глава Ростеха Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года. В 2027 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.

Сегодня президент России приехал в подмосковный город Жуковский. Глава государства посетил Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова. Там ему продемонстрировали образцы новой отечественной авиационной техники - пассажирские самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. После этого президент провел совещание по развитию отечественной авиации.

Ранее Путин называл Су-57 лучшим истребителем пятого поколения. Глава государства также отметил, что в свое время Москва предлагала Индии провести совместную работу над этим проектом, но в итоге это стало полностью отечественной разработкой. В то же время он подчеркнул, что Москва готова продолжать сотрудничать с Нью-Дели.