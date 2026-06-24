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Путин приехал в Жуковский и осмотрел образцы новой авиатехники

Владимиру Путину показали самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.
Тимур Шерзад 24-06-2026 15:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин приехал в подмосковный город Жуковский.

Глава государства посетил Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова. Там ему продемонстрировали образцы новой отечественной авиационной техники - пассажирские самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Отмечено, что после этого президент проведет там же совещание по развитию отечественной авиации.

Ранее Владимир Путин назвал российский Су-57 лучшим истребителем пятого поколения в мире. Он добавил, что в свое время Москва предлагала Индии провести совместную работу над этим проектом, но в итоге это стало полностью отечественной разработкой. 

#Жуковский #Владимир Путин #МС-21 #Ил-114-300 #SJ100
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