Путин приехал в Жуковский и осмотрел образцы новой авиатехники

Президент России Владимир Путин приехал в подмосковный город Жуковский.

Глава государства посетил Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова. Там ему продемонстрировали образцы новой отечественной авиационной техники - пассажирские самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Отмечено, что после этого президент проведет там же совещание по развитию отечественной авиации.

Ранее Владимир Путин назвал российский Су-57 лучшим истребителем пятого поколения в мире. Он добавил, что в свое время Москва предлагала Индии провести совместную работу над этим проектом, но в итоге это стало полностью отечественной разработкой.