МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем пятого поколения в мире

Российский лидер рассказал о том, как Москва предлагала Индии сделать этот проект совместной работой.
Глеб Владовский 04-06-2026 21:38
© Фото: Нина Паршина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На сегодняшний день Су-57 является лучшим истребителем пятого поколения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Су-57 - лучший истребитель пятого поколения в мире на сегодняшний день», - сказал он в разговоре с журналистами.

Глава государства также отметил, что в свое время Москва предлагала Индии провести совместную работу над этим проектом, но в итоге это стало полностью отечественной разработкой. В то же время он подчеркнул, что Москва готова продолжать сотрудничать с Нью-Дели.

Напомним, 19 мая в России прошел проверку двухместный самолет пятого поколения Су-57Д. Кадры испытаний нового истребителя опубликовал Ростех.

#Индия #Самолет #су-57 #Владимир Путин #пятое поколение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 