Путин назвал Су-57 лучшим истребителем пятого поколения в мире

На сегодняшний день Су-57 является лучшим истребителем пятого поколения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Су-57 - лучший истребитель пятого поколения в мире на сегодняшний день», - сказал он в разговоре с журналистами.

Глава государства также отметил, что в свое время Москва предлагала Индии провести совместную работу над этим проектом, но в итоге это стало полностью отечественной разработкой. В то же время он подчеркнул, что Москва готова продолжать сотрудничать с Нью-Дели.

Напомним, 19 мая в России прошел проверку двухместный самолет пятого поколения Су-57Д. Кадры испытаний нового истребителя опубликовал Ростех.