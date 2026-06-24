«Противник высунуться боится»: комроты о боях в Константиновке

Связи больше нет. Последние ниточки обрубает противнику наша сверхмалая сверхточная авиация. Беспилотники - «мавики» и «FPV-ишки» - работают и днем и ночью. Вот точным ударом «выключен» сигнал передачи данных. Еще одно выполненное полетное задание.

«Противник высовываться боится, потому что как работают их БПЛА, так же активно и наши БПЛА работают, сопровождает, мониторят, и в случае выявления противника стараются уничтожить всеми силами», - поделился командир роты 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Белиар.

Путь на север - в сторону Дружковки - закрыт. Дороги перерезаны. Островки на карте - это незначительные части в Константиновке, где все еще враг присутствует. Но наши подразделения ведут работу по дальнейшему продвижению. Гарнизон ВСУ - тот, что в окружении в городе, теряет не только связь с командованием. Но и связь с реальностью. Поддержки извне у противника не осталось. О том, что части подразделений бросают в ловушку, которая схлопнулась - ВСУшные командиры даже не удосужились сообщить своим.

Те кто остался - отошли в глубь города, тогда как наши уже закрепились не только на окраинах Константиновки. Вплотную подошли к железнодорожной станции «Константиновка». Теперь все решают бои в городской застройке. Как раз то, в чем преуспели мотострелки группировки «Юг».

«Мы профилировались до этого на продвижении по полям, по лесам. И перед тем, как заходить в город, а мы знали, что мы в него войдем, Константиновка будет наша... Поэтому мы людей перепрофилировали на другое направление, то есть на городское. И, естественно, проводили обучение. В городе, наоборот, намного проще работать, чем на подступах было. В городе естественные застройки, то есть укрытия есть», - рассказал Белиар.

Штурмовики ведут зачистку. Поквартально - улица за улицей. Подвалы пятиэтажек - часто противник выбирает как последнее пристанище. Но и оттуда - выходов нет. Контроль круглосуточный. Единственная возможность спастись - сдаваться в плен. Так и поступают многие.

«В городе находились точки, которые держали оборону противника. Они не ожидали, что мы тайно войдем и появимся из ниоткуда. И поэтому они не были к этому готовы. Продвигались тайными тропами, так скажем. Тропами, которые были уже до этого проложены разведчиками, также тропами, которые мы сами для себя изучили, выявили», - вспоминает Белиар.

Рубеж не пройден. Это пикапы противника лоб в лоб сталкиваются с нашими FPV-ишками. Ни один из тех, что на кадрах объективного контроля, в пункт назначения не доехал. Наши расчеты беспилотных систем пресекают любое автомобильное сообщение с окруженным украинским гарнизоном. Грузы и пополнение в Константиновку не доходят.

Освобождение Константиновки Вооруженными силами России - переломный момент в битве за Донбасс. Здесь проходят основные логистические магистрали на пути к Краматорску и Славянску. Город станет опорой в продвижении российских войск к северу от Дружковки.