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Артиллерия и дроны выбили подразделения ВСУ из укрытий в Константиновке

Кадры объективного контроля показывают, что как только разведка засекает присутствие украинских военнослужащих в любом из районов города, по ним моментально наносятся точечные удары.
24-06-2026 15:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты во взаимодействии с операторами FPV-дронов Южной группировки войск продолжают наносить удары по позициям ВСУ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, операторы разведывательных беспилотников круглосуточно отслеживают перемещения украинских подразделений, оказавшихся в окружении. Военнослужащие ВСУ пытаются скрытно покинуть город, используя в качестве временных укрытий частные дома, подвалы и заросли кустарника.

В Минобороны отметили, что украинские группы постоянно меняют позиции, перемещаясь от одного строения к другому, опасаясь ударов российских беспилотников и артиллерии.

Кадры объективного контроля показывают, что после обнаружения противника разведывательными средствами по выявленным целям незамедлительно наносятся точечные удары. Для поражения живой силы используются как артиллерийские системы, так и FPV-дроны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие «практически добирают Константиновку». В городе остаются отдельные группы украинских военнослужащих, которые продолжают укрываться в подвалах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #бпла #ДНР #спецоперация #константиновка
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