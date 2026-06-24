Артиллерия и дроны выбили подразделения ВСУ из укрытий в Константиновке

Артиллерийские расчеты во взаимодействии с операторами FPV-дронов Южной группировки войск продолжают наносить удары по позициям ВСУ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, операторы разведывательных беспилотников круглосуточно отслеживают перемещения украинских подразделений, оказавшихся в окружении. Военнослужащие ВСУ пытаются скрытно покинуть город, используя в качестве временных укрытий частные дома, подвалы и заросли кустарника.

В Минобороны отметили, что украинские группы постоянно меняют позиции, перемещаясь от одного строения к другому, опасаясь ударов российских беспилотников и артиллерии.

Кадры объективного контроля показывают, что после обнаружения противника разведывательными средствами по выявленным целям незамедлительно наносятся точечные удары. Для поражения живой силы используются как артиллерийские системы, так и FPV-дроны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие «практически добирают Константиновку». В городе остаются отдельные группы украинских военнослужащих, которые продолжают укрываться в подвалах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.