Эксперт о «Золотом куполе»: к заявлениям США стоит относиться скептически

Глава Пентагона Пит Хегсет, заявивший об успешном испытании системы противоракетной обороны «Золотой купол», может просто лгать, пытаясь спасти свою карьеру после провала в Иране. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» военный эксперт, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Несмотря на уверенные заявления Пита Хегсета, эксперт считает, что в ситуации с системой ПРО «Золотой купол» говорить о чем-либо еще рано. Насколько был успешен перехват, о котором заявил американский военный министр, без дополнительной информации оценить сложно.

«Насколько он лукавил - понять трудно. Ну, исходя из общей ситуации, из общего понимания, я думаю, что успех был относительный. Как минимум», - сказал Евсеев.

По его мнению, к любым заявлениям со стороны Пентагона сейчас следует относиться максимально скептически. Так, все заявления Центрального командования США о том, что Ормузский пролив не контролируется Ираном, по проходу американских боевых кораблей, - все они оказались ложными. Евсеев подчеркнул, что американский министр обороны не мог выиграть войну, основным зачинщиком которой являлся сам. И американские власти отметили это - положение главы Пентагона стало шатким.

«Понятно, что он пытается себя как-то выгородить. И он может заявлять об успешности перехвата. Он может заявлять все что угодно», - подытожил Евсеев.

По мнению эксперта, единственная цель Хегсета - сохранить свой пост. Глава Пентагона, считает Евсеев, пытается обезопасить себя, потому что вопрос о его снятии уже назрел в Вашингтоне.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что первое испытание разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. По его словам, система динамической автономной обороны продемонстрировала безупречную работу. Она осуществила наведение, захват и поражение нескольких приближающихся целей.

Хегсет и главный технический руководитель Пентагона Эмиль Майкл посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико, сообщает Axios. Как утверждает специализированный портал Laser Wars, это был первый случай, когда глава Пентагона лично наблюдал за стрельбой из боевого оружия с направленной энергией.

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что американские власти утвердили архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол». По его словам, ее стоимость составит около 175 миллиардов долларов.