Патрушев посетил бассейн, построенный для военных моряков и их семей

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев посетил бассейн «Североморец».

Отмечено, что этот спортивный объект, предназначенный для военных моряков и членов их семей, построен в Североморске в прошлом году. Его открыли в сентябре 2025 года.

Бассейн был построен с нуля, это было сделано по поручению президента в рамках реновации ЗАТО Североморск, а также стратегического плана «На севере - жить!».

Ранее сообщалось, что Патрушев посетил фрегат «Адмирал Головко» в ходе своей рабочей поездки на Северный флот. Его сопровождали главком ВМФ Александр Моисеев, а также командующий Северным флотом Константин Кабанцов.