МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Патрушев посетил бассейн, построенный для военных моряков и их семей

Бассейн «Североморец» был построен по поручению президента в рамках реновации ЗАТО Североморск.
Тимур Шерзад 24-06-2026 16:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев посетил бассейн «Североморец». 

Отмечено, что этот спортивный объект, предназначенный для военных моряков и членов их семей, построен в Североморске в прошлом году. Его открыли в сентябре 2025 года. 

Бассейн был построен с нуля, это было сделано по поручению президента в рамках реновации ЗАТО Североморск, а также стратегического плана «На севере - жить!». 

Ранее сообщалось, что Патрушев посетил фрегат «Адмирал Головко» в ходе своей рабочей поездки на Северный флот. Его сопровождали главком ВМФ Александр Моисеев, а также командующий Северным флотом Константин Кабанцов.

#североморск #николай патрушев #бассейн #Спортивные объекты #Североморец
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 