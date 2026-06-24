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Патрушев посетил фрегат «Адмирал Головко»

Николай Патрушев также побывал на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске.
Андрей Аркадьев 24-06-2026 14:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Мурманскую область посетил фрегат Северного флота «Адмирал Головко» и провел совещание по вопросам обеспечения безопасности Арктической зоны. Об этом сообщили в пресс-службе Морской коллегии России.

«Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав. Страны коллективного Запада, стремясь обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана и ослабления суверенитета Российской Федерации над ее Арктической зоной», - заявил он.

В ходе поездки председатель Морской коллегии также посетил спортивные объекты для военнослужащих Северного флота и членов их семей, а также возложил цветы к памятнику «Героям-североморцам - защитникам Северного Заполярья».

Кроме того, Патрушев побывал на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где ознакомился с подготовкой к подъему затонувшего плавучего дока ПД-50. По информации Морской коллегии, после подъема док планируется разместить на территории предприятия для последующей разделки и утилизации.

#Северный флот #фрегат #николай патрушев #адмирал головко
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