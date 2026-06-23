США разблокируют 12 миллиардов долларов иранских активов

США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских активов на первом этапе, Иран потратит их на базовые товары. Об этом заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.

«Эти средства будут освобождаться постепенно в ходе переговоров - 12 миллиардов на первом этапе, остальная часть суммы на последующих», - цитирует заявление Химмати пресс-служба ЦБ Ирана.

Хеммати отметил, что Иран намерен использовать разблокированные средства для импорта базовых товаров и лекарств. Он уточнил, что Тегеран ежегодно тратит от 10 до 12 миллиардов долларов, а в полном пересчете порядка 15 млрд на импорт товаров первой необходимости.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади ранее сообщил, что разработкой конкретных направлений будущего соглашения по итогам технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном займутся четыре рабочие группы. Уточняется, что работа в группах была распределена по ключевым темам.

Так, одна из них сосредоточится на отмене санкций. Вторая будет разрабатывать вопросы по ядерной программе. Третья, как отмечается, займется проектами восстановления и экономического развития, а последняя - контролем за выполнением договоренностей.