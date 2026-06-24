Джабаров объяснил, почему перемирие между Ираном и США все еще хрупкое

Если между Ираном и США будет заключено перемирие, то даже в этом случае исход будет таков: либо переговоры все так же будут продолжаться, либо они прервутся и конфликт возобновится. Американцы не отступят, а Иран не откажется от главного требования - обогащения урана, поскольку это единственная гарантия существования Исламской Республики в будущем. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде».

«Продолжение этих переговоров может быть бесконечно долгим. И все это превратится в такую тягомотину, мягко говоря, которая не принесет удовлетворения ни американцам, ни Ирану», - объяснил он.

По мнению Джабарова, самая большая проблема еще впереди, и блокировка Ормузского пролива - это только начало. Однако она не сможет продлиться слишком долго, потому что возникнут - и уже возникли - трудности с поставкой нефти и газа в Европу и другие регионы. И, учитывая позицию Европейского союза, странам-членам просто неоткуда будет брать полезные ископаемые, считает сенатор.

«Сейчас никто не скажет, что будет через 60 дней. Могут дальше переговоры продолжаться, и будут их все время отодвигать и продлевать. Но рано или поздно это закончится очередным конфликтом», - продолжил он.

Сломать Иран так просто не удастся, подчеркнул Джабаров. По его словам, Исламская Республика станет «головной болью» Соединенных Штатов на десятилетия.

В МИД России ранее заявили, что приветствуют договоренности о прекращении конфликта между США и Ираном. В ведомстве отметили, что подтверждение Ираном своей неизменной верности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия - лучший ответ на любые бездоказательные обвинения Тегерана со стороны тех, кто хочет поставить под вопрос его право на использование мирного атома.

Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что Россия и страны АСЕАН единодушно приветствовали соглашение США и Ирана. Глава государства добавил, что факт подписания меморандума главами государств - президентом США Дональдом Трампом и главой Ирана Масудом Пезешкианом - дает основания верить, что этот «серьезный документ» ляжет в основу будущих договоренностей.