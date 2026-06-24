Al Hadath: Ливан требует вывода израильских войск на переговорах в США

Власти Ливана требуют от Израиля вывести подразделения ЦАХАЛ со своей территории. Подробности переговоров официальных Бейрута и Тель-Авива в Вашингтоне приводит саудовский телеканал Al Hadath. Израиль готов к действиям, но в обмен на встречные шаги ливанских властей, уточнил источник телеканала.

«Израиль придерживается принципа "шаг взамен на другой шаг" и требует от ливанской армии доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру "Хезболлы"», - сообщает агентство.

Тель-Авив настаивает, что перед началом вывода израильских сил, ливанские войска должны провести рейд на возвышенности Али эт-Тахер на юге страны, обыскать и уничтожить подземные тоннели «Хезболлы» в этом районе. Переговоры в Вашингтоне проходят 23-25 июня. Ранее стороны конфликта договорились о прекращении огня, которое в данный момент не соблюдается.

Механизм деконфлитизации в Ливане стал итогом американо-иранских переговоров в Швейцарии от 21 июня. Эти договоренности вызвали истерику у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщило ранее агентство Axios. По его мнению, эти договоренности могут узаконить влияние Ирана в Ливане и ограничить возможности Израиля в этом регионе.