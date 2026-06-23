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Reuters: США и Иран гарантируют территориальную целостность Ливана

Переговоры делегаций Ирана и США в Швейцарии продлились 18 часов и завершились накануне.
Ян Брацкий 23-06-2026 01:19
© Фото: Ali Hashisho XinHua Global Look Press

Соединенные Штаты Америки и Иран выступят гарантами территориальной целостности Ливана. По информации агентства Reuters, такие договоренности были достигнуты по итогам работы переговорных групп с участием спикера парламента Исламской республики Мохаммада-Багер Галибафа в Швейцарии.

«Главный переговорщик Ирана по итогам переговоров в Швейцарии заявил, что и США, и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана», - пишет агентство Reuters.

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном длились 18 часов. Стороны обсудили накопившиеся противоречия и реализацию меморандума, подписанного ранее. Известно, что делегатам удалось согласовать план действий по достижению окончательного мирного соглашения.

Ситуация в Ливане, напомним, долгое время оставалась главным препятствием для достижения мира. Иран требовал прекращения боевых действий на территории этой страны.

Израиль, в свою очередь, выступает против подобного соглашения. В минувшее воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется в Ливане столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности израильских поселений на севере.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #переговоры #ливан #ЦАХАЛ
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