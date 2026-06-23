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Axios: Нетаньяху впал в истерику из-за договора США и Ирана по Ливану

Израиль может потерять возможность наносить упреждающие удары и в отличие от Ирана не будет прямым участником механизма мониторинга прекращения огня.
Сергей Дьячкин 23-06-2026 13:03
© Фото: Daniel Torok, US White House via Global Look Press, Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был в истерике от американо-иранского соглашения по Ливану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что договоренности Соединенных Штатов и Исламской Республики могут узаконить влияние Ирана в Ливане. А Израиль лишится свободы действий в отношении движения «Хезболла».

Как напомнило издание, в ходе переговоров в Швейцарии 21 июня Штаты и Иран договорились создать «механизм деконфликтации» в Ливане для поддержания режима прекращения огня. Источники отметили, что договоренность подрывает предыдущие соглашения 2024 года между Нетаньяху и экс-президентом США Джо Байденом. Тогда за Израилем осталось право реагировать как на неминуемые, так и на возникающие угрозы со стороны «Хезболлы». Сейчас возможности наносить упреждающие удары у Израиля не будет. Кроме того, израильская сторона не будет прямым участником механизма мониторинга прекращения огня - в отличие от Исламской Республики.

«Биби в истерике по этому поводу», - сказал источник.

Как утверждает издание, часть сделки по Ливану беспокоит израильского премьера гораздо больше, чем ядерное оружие Ирана. Одна из причин - внутриполитическое значение действий Израиля против «Хезболлы» накануне октябрьских выборов.

Ранее сообщалось, что США и Иран выступят гарантами территориальной целостности Ливана. По информации агентства Reuters, такие договоренности были достигнуты по итогам работы переговорных групп с участием спикера парламента Исламской Республики Мохаммада Багера Галибафа в Швейцарии.

Переговоры представителей Тегерана и Вашингтона длились 18 часов. Стороны обсудили накопившиеся противоречия и реализацию меморандума, подписанного ранее. Известно, что делегатам удалось согласовать план действий по достижению окончательного мирного соглашения.

#сша #Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #переговоры
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