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Два неопознанных беспилотника обнаружили на севере Турции

Один из дронов упал в 10 метрах от жилого дома.
Анастасия Митина 24-06-2026 01:47
© Фото: Stringer, news.ru, Global look press

В Турции нашли два неопознанных беспилотника. Один из них упал рядом с домом и загорелся. Об этом сообщила местная газета Milliyet.

«Беспилотный летательный аппарат упал в фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаясы района Джиде. После падения аппарат загорелся, а его обломки разлетелись по окрестностям», — сообщили журналисты из газеты Milliyet.

Один из местных жителей рассказал изданию, что дрон упал в 10 метрах от дома, а части БПЛА были разбросаны по его саду. Отмечается, что масса беспилотника составила более 200 килограммов.

Фрагмент второго дрона обнаружили в турецкой провинции Самсун. Уточняется, что местные жители нашли в поле его моторный элемент, сообщает 360.ru.

В газете также сообщили, что после осмотра мест происшествия беспилотники будут изучены соответствующими подразделениями. В результате чего будет установлено происхождение БПЛА. Не исключено, что упавшие беспилотники могут быть украинскими дронами-камикадзе.

Ранее на черноморском побережье Турции, на пляже Капысую, нашли боевой беспилотник. До этого стало известно, что упавший на турецкий город Самсун беспилотник оказался украинским. Тогда дрон-ловушка повредил некоторые крыши и окна.

#беспилотники #Турция #самсун
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