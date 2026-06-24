Два неопознанных беспилотника обнаружили на севере Турции

В Турции нашли два неопознанных беспилотника. Один из них упал рядом с домом и загорелся. Об этом сообщила местная газета Milliyet.

«Беспилотный летательный аппарат упал в фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаясы района Джиде. После падения аппарат загорелся, а его обломки разлетелись по окрестностям», — сообщили журналисты из газеты Milliyet.

Один из местных жителей рассказал изданию, что дрон упал в 10 метрах от дома, а части БПЛА были разбросаны по его саду. Отмечается, что масса беспилотника составила более 200 килограммов.

Фрагмент второго дрона обнаружили в турецкой провинции Самсун. Уточняется, что местные жители нашли в поле его моторный элемент, сообщает 360.ru.

В газете также сообщили, что после осмотра мест происшествия беспилотники будут изучены соответствующими подразделениями. В результате чего будет установлено происхождение БПЛА. Не исключено, что упавшие беспилотники могут быть украинскими дронами-камикадзе.

Ранее на черноморском побережье Турции, на пляже Капысую, нашли боевой беспилотник. До этого стало известно, что упавший на турецкий город Самсун беспилотник оказался украинским. Тогда дрон-ловушка повредил некоторые крыши и окна.