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В Турции на пляже нашли боевой дрон

Уточняется, что владелец дрона на данный момент не установлен.
Дарья Неяскина 15-06-2026 00:52
© Фото: Mirjam Schmittdpa, Global Look Press

На черноморском побережье Турции, на пляже Капысую, расположенном между провинциями Бартын и Кастамону, нашли боевой беспилотник. Об этом проинформировало агентство İhlas Haber Ajansı (IHA).

После обнаружения дрона пляж оперативно эвакуировали. Жандармерия развернула в районе масштабные меры безопасности.

Уточняется, что владелец беспилотника на данный момент не установлен. Для обследования находки и ее последующего уничтожения вызваны саперы.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали три нефтяных танкера у берегов Турции. Как уточняет агентство, на место происшествия были направлены спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии.

#беспилотник #Турция #боевой дрон
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