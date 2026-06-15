В Турции на пляже нашли боевой дрон

На черноморском побережье Турции, на пляже Капысую, расположенном между провинциями Бартын и Кастамону, нашли боевой беспилотник. Об этом проинформировало агентство İhlas Haber Ajansı (IHA).

После обнаружения дрона пляж оперативно эвакуировали. Жандармерия развернула в районе масштабные меры безопасности.

Уточняется, что владелец беспилотника на данный момент не установлен. Для обследования находки и ее последующего уничтожения вызваны саперы.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали три нефтяных танкера у берегов Турции. Как уточняет агентство, на место происшествия были направлены спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии.