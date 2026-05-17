МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Dogru Haber: упавший на севере Турции дрон был украинским

Сотрудники полиции и пожарные собрали обломки беспилотника, вес которого оценивается в 25 килограммов.
Ян Брацкий 16-05-2026 22:55
© Фото: Qin Yanyang Xin hua Globallookpress

Упавший на турецкий город Самсун беспилотник оказался украинским. Об этом пишет издание Dogru Haber. Одной из причин инцидента названа техническая неисправность дрона.

«Украинский дрон-ловушка под названием "Майя" упал в прибрежном городе Самсун. В результате инцидента были повреждены некоторые крыши и окна», - говорится в публикации.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные. Они собрали обломки беспилотника, вес которого оценивается в 25 килограммов. По данным турецкой газеты, в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Похожий инцидент в тот же день произошел в Греции, где местные рыбаки нашли у берега украинский безэкипажный катер, сбившийся с курса из-за технической неисправности. Сейчас представители спецслужб завершают расшифровку данных БЭКа и его технический анализ.

#в стране и мире #беспилотник #Украина #Турция #Греция #самсун #БЭК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 