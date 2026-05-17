Dogru Haber: упавший на севере Турции дрон был украинским

Упавший на турецкий город Самсун беспилотник оказался украинским. Об этом пишет издание Dogru Haber. Одной из причин инцидента названа техническая неисправность дрона.

«Украинский дрон-ловушка под названием "Майя" упал в прибрежном городе Самсун. В результате инцидента были повреждены некоторые крыши и окна», - говорится в публикации.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные. Они собрали обломки беспилотника, вес которого оценивается в 25 килограммов. По данным турецкой газеты, в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Похожий инцидент в тот же день произошел в Греции, где местные рыбаки нашли у берега украинский безэкипажный катер, сбившийся с курса из-за технической неисправности. Сейчас представители спецслужб завершают расшифровку данных БЭКа и его технический анализ.