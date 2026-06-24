Песков объяснил, что ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны

Только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Он отметил, что сейчас мировая безопасность изрядно подвергнута эрозии. По словам Пескова, кроме ядерного сдерживания, в мире не осталось других надежных сдерживающих факторов.

«Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что ядерное сдерживание не может застраховать от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет. Но технологии, по его словам, развиваются так, что будут появляться новые виды вооружений, не являющихся ядерными. Однако в перспективе по разрушительной силе они могут сравняться с потенциалом ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента также рассказал корреспонденту «Звезды», что договоренностей о переговорах с Украиной сейчас нет. По его словам, президент России Владимир Путин накануне просто озвучил свою последовательную позицию. Во вторник на совещании с правительством российский лидер заявил о готовности России к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей и тех деталей, которые обсуждались в Анкоридже. Президент подчеркнул важность учета реалий на земле и принципов, изложенных два года назад в его выступлении в МИД.