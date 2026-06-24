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Песков: готовность к переговорам - последовательная позиция Путина

Пока нет никаких договоренностей с Украиной о таких переговорах, сообщили в Кремле.
Россина Бодрова Владимир Рубанов 24-06-2026 12:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Договоренностей о переговорах с Украиной никаких нет, заявил корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин накануне просто озвучил свою последовательную позицию.

«Он говорит об этом постоянно, он говорил об этом два года назад в МИДе, где очертил основные параметры нашей позиции, необходимые для завершения войны», - сказал представитель Кремля.

Понимания возможной площадки для такого диалога тоже нет, сказал Песков. Ранее Турция выразила готовность предоставить место для возможных контактов Москвы и Киева.

Во вторник на совещании с правительством Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей и деталей, обсуждавшихся в Анкоридже. Президент подчеркнул важность учета реалий на земле и принципов, изложенных два года назад в его выступлении в МИД.

Турция ранее подтвердила, что готова предоставить площадку для контактов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

#Украина #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #наш эксклюзив #стамбульские договоренности
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