Кравцов рассказал о грядущих изменениях в ЕГЭ по обществознанию

Содержание ЕГЭ по обществознанию изменят через два года, в следующем учебном году изменения его не коснутся. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на ПМЮФ.

«Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в 9-м классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году, никаких изменений в предмете "Обществознание" не будет», - сказал Кравцов.

Он добавил, что сейчас школьники учатся по действующей программе. Только через два года содержание ЕГЭ изменится. Поэтому, по словам министра, учащимся, которые будут сдавать экзамен по обществознанию в следующем году, переживать не стоит.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что в России возможно введение ЕГЭ по арабскому языку. Однако это произойдет не ранее 2033 года. Сначала необходимо разработать учебно-методическое обеспечение преподавания и проведения проверки.

Также в Рособрнадзоре назвали нецелесообразным предложение отдельных депутатов Госдумы РФ перенести время начала проведения ЕГЭ на два часа позже. Отмечается, что установленное время позволяет завершить экзамены в разумные сроки. Также начало ЕГЭ в 10 утра позволяет минимизировать влияние дневной жары, пик которой как раз приходится с 12 до 16 часов. В ведомстве подчеркнули, что действующее время начала экзамена устанавливает оптимальный график работы для задействованных в его проведении людей.