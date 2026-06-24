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Рособрнадзор допустил введение ЕГЭ по арабскому языку

Российские школьники смогут изучать арабский язык с 1 сентября нового учебного года.
Виктория Бокий 24-06-2026 03:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно, но не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения проверки. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года», - рассказали в интервью РИА Новости представители ведомства.

Есть информация, что срок разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного нового предмета для среднего общего образования – 2030 год. Новый предмет войдет в школьную программу под названием «Иностранный (арабский) язык».

Ранее сообщалось, что в российских школах дети смогут изучать арабский язык с 1 сентября текущего года. Со слов министра просвещения РФ Сергея Кравцова, на арабский язык уже перевели книгу о России, произведения русских писателей и народные сказки.

#в стране и мире #ЕГЭ #экзамены #рособрнадзор #школьная программа #арабский язык
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