МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рособрнадзор назвал нецелесообразным перенос времени проведения ЕГЭ

Начало ЕГЭ в установленное время позволяет минимизировать влияние дневной жары.
Анастасия Митина 23-06-2026 02:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Предложение отдельных депутатов Госдумы перенести время начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на два часа позже назвали нецелесообразным. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Действующее время начала экзаменов - 10.00 поместному времени - закреплено единым расписанием, которое ежегодно утверждается совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения России и считается оптимальным. Считаем данное предложение нецелесообразным», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что установленное время позволяет завершить экзамены в разумное время. Также начало ЕГЭ в 10 утра позволяет минимизировать влияние дневной жары, пик которой как раз приходится с 12 до 16 часов.

В ведомстве подчеркнули, что действующее время начала экзамена устанавливает оптимальный график работы для задействованных в его проведении людей. Большинство школьников за время учебы привыкли к раннему подъему, а из-за стресса перед экзаменом многие из них плохо спят независимо от времени его начала.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что на участие в сдаче ЕГЭ 2026 года в резервные дни с 22 по 25 июня зарегистрировались почти 102 тысячи человек. Экзамены пройдут в 2 457 пунктах проведения экзамена (ППЭ).

#в стране и мире #ЕГЭ #Школьники #рособрнадзор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 