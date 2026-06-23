Рособрнадзор назвал нецелесообразным перенос времени проведения ЕГЭ

Предложение отдельных депутатов Госдумы перенести время начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на два часа позже назвали нецелесообразным. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Действующее время начала экзаменов - 10.00 поместному времени - закреплено единым расписанием, которое ежегодно утверждается совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения России и считается оптимальным. Считаем данное предложение нецелесообразным», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что установленное время позволяет завершить экзамены в разумное время. Также начало ЕГЭ в 10 утра позволяет минимизировать влияние дневной жары, пик которой как раз приходится с 12 до 16 часов.

В ведомстве подчеркнули, что действующее время начала экзамена устанавливает оптимальный график работы для задействованных в его проведении людей. Большинство школьников за время учебы привыкли к раннему подъему, а из-за стресса перед экзаменом многие из них плохо спят независимо от времени его начала.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что на участие в сдаче ЕГЭ 2026 года в резервные дни с 22 по 25 июня зарегистрировались почти 102 тысячи человек. Экзамены пройдут в 2 457 пунктах проведения экзамена (ППЭ).