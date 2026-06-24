Ситуация на фронте для Киева ухудшается с каждым днем и движется к точке, когда она станет необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии соприкосновения. Поэтому киевский режим огрызается как может ударами по гражданской инфраструктуре в силу нацистской природы, подчеркнул Песков. Наши военные и другие ведомства работают круглосуточно, чтобы минимизировать ущерб от атак на гражданские объекты со стороны Украины, отметил пресс-секретарь.

Накануне Владимир Путин заявил, что Киев пытается создать видимость сильных позиций, хотя на самом деле ситуация на фронте складывается иначе. Однако все попытки Киева создать для себя благоприятные условия при помощи ударов по гражданской инфраструктуре являются лишь иллюзией, не соответствующей действительности.

Президент поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий украинских атак на инфраструктуру. В настоящее время он проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.