Путин поручил принять меры для минимизации последствий атак на инфраструктуру

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для того, чтобы минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру. Он проводит совещание с членами правительства в формате видеоконференции.

«Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», - сказал российский лидер.

Президент России обратил внимание, что киевский режим, по мере того как ситуация на фронте для него стремительно ухудшается, «взял на вооружение тактику нанесения ударов» по нашим гражданским объектам, инфраструктуре. ВСУ также пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.

Он отметил, что задача купирования угроз прежде всего «лежит на плечах» Министерства обороны и других силовых ведомств. Правительство Российской Федерации также примет дополнительные меры, уточнил российский лидер.

Путин также рассказал, что в ходе сегодняшней беседы попросил заместителей председателя правительства Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о том, как идет эта работа. Он находится с ними в контакте ежедневно.

Вооруженные силы России ранее нанесли массированный удар в ответ на террористические акты киевского режима. Целями стали объекты ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и ТЦК.