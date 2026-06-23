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Иран объявил о старте работы четырех групп в рамках сделки с США

Работу в группах распределили по ключевым темам.
Анастасия Митина 23-06-2026 06:08
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Разработкой конкретных направлений будущего соглашения по итогам технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном займутся четыре рабочие группы. Об этом сообщил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.

Как отмечается в публикации телеканал Press TV, работа в группах была распределена по ключевым темам. Так, одна из них сосредоточится на отмене санкций.

Вторая будет разрабатывать вопросы по ядерной программе. Третья, как отмечает RT, займется проектами восстановления и экономического развития, а последняя - контролем за выполнением договоренностей.

Ранее Тегеран согласился установить канал связи по вопросу прохода судов через Ормузский пролив. До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Швейцарии продолжаются технические переговоры между США и Ираном.

#сша #мид #Иран #переговоры
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