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Вэнс заявил о продолжении технических переговоров с Ираном

Вэнс также заявил об открытии Ормузского пролива и добавил, что Вашингтон хочет создать механизм для сохранения его открытым.
Дарья Ситникова 22-06-2026 17:04
© Фото: AdMedia,Global Look Press

В Швейцарии продолжаются технические переговоры США и Ирана в ближайшие дни и недели. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции.

«Технические переговоры будут продолжаться в течение ближайших недель и дней», - сказал он.

Вэнс добавил, что команды США, работающие с Ираном, Катаром и Пакистаном, добились вчера большого прогресса. Они продолжат работать на техническом уровне в Бюргенштоке.

По его словам, переговоры заложили «прочную основу» для заключения итоговой сделки. Он также заявил, что Ормузский пролив открыт и Иран согласился пригласить на свою территорию инспекторов из Международного агентства по атомной энергии.

Ко всему этому, Тегеран отказался от продолжения четырехсторонней встречи. Она должна была пройти с участием США в Швейцарии на фоне угрожающих заявлений американской стороны.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что делегация во главе с председателем парламента Мохаммадом Багером Галибафом завершила переговоры в Швейцарии и вернулась в Тегеран. Переговоры длились 18 часов и касались реализации меморандума, подписанного ранее с США.

#сша #Иран #переговоры #Швейцария #джей ди вэнс
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