Вэнс заявил о продолжении технических переговоров с Ираном

В Швейцарии продолжаются технические переговоры США и Ирана в ближайшие дни и недели. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции.

«Технические переговоры будут продолжаться в течение ближайших недель и дней», - сказал он.

Вэнс добавил, что команды США, работающие с Ираном, Катаром и Пакистаном, добились вчера большого прогресса. Они продолжат работать на техническом уровне в Бюргенштоке.

По его словам, переговоры заложили «прочную основу» для заключения итоговой сделки. Он также заявил, что Ормузский пролив открыт и Иран согласился пригласить на свою территорию инспекторов из Международного агентства по атомной энергии.

Ко всему этому, Тегеран отказался от продолжения четырехсторонней встречи. Она должна была пройти с участием США в Швейцарии на фоне угрожающих заявлений американской стороны.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что делегация во главе с председателем парламента Мохаммадом Багером Галибафом завершила переговоры в Швейцарии и вернулась в Тегеран. Переговоры длились 18 часов и касались реализации меморандума, подписанного ранее с США.