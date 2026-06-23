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Guardian: кандидат на пост премьера Британии стал членом парламента

Ранее Энди Бернем заявлял о желании занять пост британского премьера.
Виктория Бокий 23-06-2026 02:15
© Фото: Richard Bryant, Arcaid, Globallookpress

Экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который хотел побороться за пост премьер-министра Великобритании, принес присягу в качестве члена Палаты общин. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Бернем официально был приведен к присяге в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд. Там он выиграл выборы на прошлой неделе.

Напомним, британский премьер Кир Стармер подал в отставку накануне, 22 июня. К такому решению привел долгий правительственный кризис и проблемы внутри Великобритании.

Стармер, заканчивая свою речь, заявил, что уходит с «самой высокопоставленной работы», выбирая «самую важную работу – быть лучшим мужем». Также он сказал и о детях, подчеркнув, что хочет уделять им больше внимания.

#Великобритания #премьер-министр #палата общин #кир стармер #энди бернем
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