Guardian: кандидат на пост премьера Британии стал членом парламента

Экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который хотел побороться за пост премьер-министра Великобритании, принес присягу в качестве члена Палаты общин. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Бернем официально был приведен к присяге в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд. Там он выиграл выборы на прошлой неделе.

Напомним, британский премьер Кир Стармер подал в отставку накануне, 22 июня. К такому решению привел долгий правительственный кризис и проблемы внутри Великобритании.

Стармер, заканчивая свою речь, заявил, что уходит с «самой высокопоставленной работы», выбирая «самую важную работу – быть лучшим мужем». Также он сказал и о детях, подчеркнув, что хочет уделять им больше внимания.