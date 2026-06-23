Стармер и его вероятный преемник Бернем провели тайное совещание

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем провели тайное совещание. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

«Кир Стармер и Энди Бернем провели тайные переговоры, которые длились в течение часа», - говорится в материале.

Это первые их переговоры после заявления Стармера о скорой отставке. Содержание переговоров пока неизвестно.

Напомним, в понедельник Стармер объявил об отставке после долгого правительственного кризиса. Он уточнил, что продолжит занимать должность до назначения преемника. Карл III уже проинформирован о его уходе.

Газета The Guardian в свою очередь сообщила, что экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который хотел побороться за пост премьер-министра Великобритании, принес присягу в качестве члена Палаты общин. Он официально был приведен к присяге в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд.