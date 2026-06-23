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ВОЗ назвала текущую вспышку Эболы в ДР Конго самой масштабной

Число погибших от лихорадки Эбола достигло 267, случаи заражения подтверждены у 1048 человек, при этом уровень летальности превышает 25%.
Дарья Ситникова 23-06-2026 19:45
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала крупнейшей в истории страны по темпам распространения на начальном этапе эпидемии. Об этом заявил директор департамента оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Всемирной организации здравоохранения Абдирахман Махамуд.

«С момента моего последнего брифинга девятого июня из Буниа вспышка продолжает расширяться», - привело его слова агентство Anadolu.

Согласно данным правительства Демократической Республики Конго, лабораторно подтверждено 1048 случаев заболевания Эболой в настоящее время. Число погибших достигло 267 человек.

Махамуд также заявил, что ВОЗ обращается с просьбой о выделении дополнительных $115 млн на борьбу с Эболой в Африке. Роспотребнадзор ранее передал странам Африки более 7 000 тест-систем для выявления этого вируса.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, доктор биологических наук Александр Чепурнов также заявил, что возникновение эпидемии вируса Эбола в Европе и России исключено. По его словам, вирус не передается аэрозольным путем.

#Эбола #лихорадка #эпидемия #распространение #др конго #Абдирахман Махамуд
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