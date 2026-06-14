Доктор наук исключил начало эпидемии лихорадки Эбола в Европе и России

Возникновение эпидемии вируса Эбола в Европе и России исключено. Таким мнением поделился с телеканалом «Звезда» руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, доктор биологических наук Александр Чепурнов.

По его словам, вирус не передается аэрозольным путем. Для того,чтобы заразиться от уже инфицированного человека, необходимо иметь с ним близкий контакт, не соблюдая мер предосторожности.

«Это такая контактная вещь, и распространение происходит только в том случае, если люди без средств защиты активно ухаживают за больными людьми. Либо участвует уже в работе с погибшим человеком. Такое бывает либо по незнанию, либо по санитарной неграмотности», - заметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что многие страны уже предприняли строгие меры в отношении въезжающих из Африки. Так, в США рейсы оттуда принимают всего четыре аэропорта. Один случай был зафиксирован в Бразилии, однако местные медики быстро диагностировали болезнь и изолировали пациента.

Чепурнов добавил, что Эбола имеет ярко выраженные симптомы, которые трудно перепутать с другим заболеванием.

Ранее сообщалось о том, что японские исследователи дали месяц на распространение лихорадки Эбола в крупнейших авиахабах Европы и Азии.