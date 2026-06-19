Роспотребнадзор передал тест-системы для борьбы со вспышкой Эболы в Африке

Роспотребнадзор передал странам Африки более 7 000 тест-систем для выявления вируса Эбола и продолжает оказывать практическую помощь в борьбе со вспышкой заболевания в Уганде и Республике Конго. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После появления угрозы новой вспышки лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио, специалисты ведомства за четыре дня разработали и организовали производство тест-систем для ПЦР-диагностики этого варианта вируса.

Тест-системы направили в Демократическую Республику Конго, Республику Конго и Уганду. Специалисты Роспотребнадзора совместно с местными коллегами проверили их работу непосредственно в очагах инфекции, в том числе в ходе сравнительных испытаний с тестами других стран.

Российская разработка получила высокую оценку местных специалистов благодаря удобству использования и высокой точности.

Роспотребнадзор продолжит работу в Уганде, где российские специалисты вместе с местными коллегами проводят лабораторную диагностику, обучают персонал и помогают организовать противоэпидемические мероприятия в приграничных с Демократической Республикой Конго районах.

За время работы российские специалисты подготовили более 20 сотрудников лабораторий Уганды и совместно с местными коллегами выполнили свыше 1,5 тысячи исследований биоматериалов пациентов с подозрением на инфекцию, а также объектов окружающей среды.

Кроме того, мобильную лабораторию на базе КАМАЗ, которую Россия ранее передала Уганде, переместили к границе с Демократической Республикой Конго и Южным Суданом. С ее помощью специалисты обследовали материалы от 60 человек, прибывших из ДРК с подозрением на лихорадку Эбола, а также организовали мониторинг окружающей среды.

В Республике Конго Роспотребнадзор подготовил 25 местных специалистов и помог организовать работу мобильной лаборатории в пункте пропуска через границу с Демократической Республикой Конго.

В ведомстве подчеркнули, что работа по противодействию распространению лихорадки Эбола в Уганде получила высокую оценку международного сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения.

В январе 2025 года власти Уганды объявили о вспышке лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио. Позже случаи заболевания выявили в приграничных районах Демократической Республики Конго. На данный момент выявлено около 894 случаев Эболы, от заболевания погибли 204 человека.